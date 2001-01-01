We use cookies for certain features and to improve your experience. See our
Weed dispensaries in Alberta near me
All Store results
Nova Cannabis - Edson
REC
4.8
(
6
)
Closed until 10am MT
2076.3 mi away
Canna Cabana - Edson
REC
5.0
(
1
)
Closed until 10am MT
2076.6 mi away
FC Botanica
REC
5.0
(
1
)
Closed until 12pm MT
2104.9 mi away
Rolling Leafs
REC
4.7
(
1
)
Closed until 12pm MT
2056.6 mi away
Hoots
REC
Closed until tomorrow at 10am MT
2056.3 mi away
T & A Cannabis
REC
2056.3 mi away
T & A Cannabis
REC
2056.3 mi away
Canna Cabana - Whitecourt
REC
4.2
(
5
)
Closed until 10am MT
2056.2 mi away
Value Buds - Gateway Plaza
REC
4.0
(
1
)
Closed until 10am MT
2055.2 mi away
Fire & Flower - Whitecourt Power Center
REC
Closed until 11am MT
2055.7 mi away
Rocky Mountain Collective - Valley
REC
5.0
(
4
)
Closed until 10am MT
2119.0 mi away
Fire & Flower - Hinton
REC
Closed until 10am MT
2120.4 mi away
Rocky Mountain Collective - Hill
REC
5.0
(
5
)
Closed until 10am MT
2120.8 mi away
Solar Cannabis - Mayerthorpe
REC
5.0
(
2
)
Closed until 11am MT
2031.5 mi away
REC
T's Cannabis
3.0
(
1
)
Closed until 9am MT
1961.4 mi away
order pickup
REC
T's Cannabis - Terwillegar
Pickup
Preorder until 11am MT
1960.7 mi away
order pickup
REC
Elevate - 105th Ave NW
5.0
(
3
)
Closed until 12pm MT
1959.7 mi away
order pickup
REC
Dawson Creek Cannabis Company
5.0
(
2
)
Pickup
Preorder until 9am MT
2257.4 mi away
order pickup
REC
Alaska Highway Cannabis Distributors
5.0
(
2
)
Closed until 10am MT
2257.6 mi away
order pickup
REC
Raft Peak Cannabis
4.7
(
1
)
Pickup in under 30 mins
Preorder until 10am PT
2205.0 mi away
order pickup
REC
Kindling Cannabis - Calgary
Pickup
1942.1 mi away
order pickup
REC
Lake City Cannabis - Richards Rd
5.0
(
1
)
Delivery
Pickup
Preorder until 9am MT
1944.9 mi away
order delivery or pickup
REC
Bimor Cannabis
Delivery
Pickup
Preorder until 10am MT
1937.2 mi away
order delivery or pickup
REC
Lake City Cannabis
5.0
(
13
)
Delivery
Pickup
Preorder until 9am MT
1932.1 mi away
order delivery or pickup
Dank Okotoks
Delivery
Closed until 9am MT
1933.6 mi away
order delivery
REC
Hi Cannabis - Kelowna
5.0
(
5
)
Delivery
Pickup
Preorder until 9am PT
2167.2 mi away
order delivery or pickup
REC
Cheeba Cheebas - Kelowna
4.3
(
6
)
Pickup
Preorder until 9am PT
2164.4 mi away
10% off
Weekly Specials (01/22/26)
order pickup
REC
Kelo Cannabis
5.0
(
7
)
Delivery
Pickup
Preorder until 9am PT
2168.6 mi away
order delivery or pickup
REC
Prime Cannabis- Kelowna
Pickup in under 30 mins
Preorder until 9am PT
2168.9 mi away
order pickup
REC
Prime Cannabis - Cranbrook
4.6
(
8
)
Pickup in under 30 mins
Preorder until 9am MT
2001.1 mi away
order pickup
Find all locations
Home
Dispensaries
Canada
Alberta