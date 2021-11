About this product

Cultivated in Quebec, this Méga-Fleur offering is a Snow Leopard sativa that features strong THC potency potential and at least 2 extra-large buds in each resealable 10g pouch. Using an innovative screening process, we separate all buds measuring approximately 1.5to be leveraged in the Mega-Fleur offering. Known for its light green, bright orange hairs, moderate dusting of trichomes, leafy appearance and an irregular shape, this strain has sweet and spicy notes, courtesy of myrcene and caryophylene terpenes. Méga-Fleur is sun grown in hybrid greenhouses, and is methodically trimmed, dried and cured at HEXO’s flagship facility for a consistent and superior consumer experience.

Cultivée au Québec, la sativa Snow Leopard présente un fort potentiel de THC. Ce produit Méga-Fleur est offert en format de 10 g et chaque pochette refermable contient au minimum deux bourgeons extra-larges. Grâce à un processus de sélection innovant, nous isolons tous les bourgeons mesurant environ 1,5 pouces ou plus et les utilisons pour les produits Méga-Fleur. Cette variété se distingue par ses fleurs vert pâle aux pistils orange vif et ses bourgeons feuillus de forme irrégulière recouverts d’une généreuse couche de trichomes. Son arôme doux et épicé est dérivé des terpènes myrcène et caryophyllène. Méga-Fleur est cultivée au soleil dans nos serres hybrides et méthodiquement taillées, séchées et affinées dans les installations emblématiques d’HEXO pour offrir aux consommateurs une expérience supérieure et régulière.