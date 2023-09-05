Alien Surfer Cookies
Alien Surfer Cookies
ASC
Hybrid
Uplifted
Talkative
Happy
Flowery
Alien Surfer Cookies effects are mostly energizing.
write a review
If you've smoked, dabbed, or otherwise enjoyed this strain, Alien Surfer Cookies, before let us know! Leave a review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to Alien Surfer CookiesOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Alien Surfer Cookies products near you
Similar to Alien Surfer Cookies near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—
Alien Surfer Cookies strain reviews(2)
Read all reviews
t........d
September 5, 2023
Giggly
Relaxed
Uplifted
Dry mouth
Made me feel mellow
t........y
May 11, 2021
Euphoric
Happy
Talkative
Uplifted
It's trippy AF. If you're looking for a strain that's like a top shelf drug, look no further. I mean - the name says it all.