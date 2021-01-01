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LA Chz

Average price per gram of flower shop near you
$000
THC 18%CBG 2%
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No effects reported

LA Chz is a marijuana strain. We’re still learning about the flavors and effects of LA Chz. If you’ve smoked, dabbed or consumed this strain before, tell us about your experience by leaving a review.

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Type
Cannabinoid
Top reported effect
Dominant terpene

LA Chz reviewsNo Reviews

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