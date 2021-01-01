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Purp5

Average price per gram of flower shop near you
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HybridTHC 16%CBD
Dominant Terpene: Myrcene
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No effects reported

Purp5 is a hybrid marijuana strain. We're still learning about the flavors and effects of Purp5 - if you've smoked, dabbed, or consumed this strain before, tell us about it by leaving a review.

 

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Type
Cannabinoid
Top reported effect
Dominant terpene

Purp5 reviewsNo Reviews

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