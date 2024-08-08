Cookie King
write a review
If you've smoked, dabbed, or otherwise enjoyed this strain, Cookie King, before let us know! Leave a review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to Cookie KingOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Cookie King products near you
Similar to Cookie King near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—
Cookie King strain reviews(1)
Read all reviews
B........4
August 8, 2024
Aroused
Creative
Anxious
Dizzy
It smells like Cheese Curds