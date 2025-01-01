Daily Visit
Daily Visit
DV
Hybrid
Daily Visit is a hybrid weed strain made from a genetic cross between Irene and Daily Driver. This strain is 60% sativa and 40% indica. Daily Visit is 22% THC, making this strain an ideal choice for experienced cannabis consumers. Bred by Cannarado Genetics, Daily Visit features myrcene as the dominant terpene. The average price of Daily Visit typically ranges from $12-$16 per gram. We are still learning about Daily Visits effects, flavors, and medical uses. If youve smoked, dabbed, or consumed Daily Visit, please tell us about your experience by leaving a strain review.
