Dominator
Dominator
Dmo
Sativa
Energetic
Creative
Uplifted
Diesel
Chemical
Woody
Dominator effects are mostly energizing.
write a review
If you've smoked, dabbed, or otherwise enjoyed this strain, Dominator, before let us know! Leave a review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to DominatorOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Dominator products near you
Similar to Dominator near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—
Dominator strain reviews(2)
Read all reviews
a........9
July 16, 2021
Energetic
Focused
Happy
Talkative
B........c
June 8, 2021
Creative
Energetic
Euphoric
Focused