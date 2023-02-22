Hula Dancer
Hula Dancer
HDa
Hybrid
Energetic
Uplifted
Happy
Tropical
Sweet
Earthy
Hula Dancer effects are mostly energizing.
write a review
If you've smoked, dabbed, or otherwise enjoyed this strain, Hula Dancer, before let us know! Leave a review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to Hula DancerOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Hula Dancer products near you
Similar to Hula Dancer near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—
Hula Dancer strain reviews(2)
Read all reviews
9........n
February 22, 2023
Euphoric
Giggly
Happy
Relaxed
T........l
October 13, 2022
Energetic
Happy
Relaxed