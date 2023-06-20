Mac Burger reviews
Mac Burger reviews
June 20, 2023
Focused
Anxious
Smokes kinda Light to Be 26% THC , would Recommend with a Nice Wine This Hybrid is Leaning towards a Sativa dominant to Me 7.5/10
November 20, 2022
Giggly
Happy
Hungry
Relaxed
Awesome wake and bake strain. I almost like it better than Jack Herrer.
November 18, 2022
Euphoric
Focused
Relaxed
Dry eyes
yea this strain is fucking gas def reccomend