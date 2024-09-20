Pablo’s Private Reserve
Pablo’s Private Reserve
PPR
Hybrid
Focused
Hungry
Relaxed
Berry
Sweet
Pablo’s Private Reserve effects are mostly calming.
Pablo’s Private Reserve is a hybrid weed strain bred by Tiki Madman from a genetic cross of Devil Driver x Pablo’s Revenge. If you’ve smoked, dabbed, or consumed Banana Puffy, tell us about your experience by leaving a strain review.
Have feedback? suggest an edit
Buy strains with similar effects to Pablo’s Private ReserveOrder online. Same-day pickup or delivery in
Ready to try this strain?
Shop Pablo’s Private Reserve products near you
Similar to Pablo’s Private Reserve near Ashburn, VA
Similar strains: We used science to find strains with similar terpenes and effects
|In stock products near you
|Type
|Cannabinoid
|Top effect
|—
|—
|—
|—
|—
|Dominant terpene
|—
|—
|—
|—
|—
Pablo’s Private Reserve strain reviews(1)
Read all reviews
c........7
September 20, 2024
Focused
Hungry
Relaxed
Fruity pebbles taste and smell. Smooth come up, no itchy eyes or serious cotton mouth. So good!