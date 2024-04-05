Orange Truffle Souffle
Orange Truffle Souffle
OTS
Hybrid
Creative
Uplifted
Talkative
Tropical
Citrus
Tree fruit
Orange Truffle Souffle effects are mostly energizing.
Orange Truffle Souffle is a hybrid weed strain made from a genetic cross between Orange Julius and Garlic Butter. This strain is 50% sativa and 50% indica. Orange Truffle Souffle is 29% THC, making this strain an ideal choice for experienced cannabis consumers. Bred by Maven Genetics, the average price of Orange Truffle Souffle typically ranges from $10-$15 per gram. We are still learning about Orange Truffle Souffle’s effects, flavors, and medical uses. If you've smoked, dabbed, or consumed Orange Truffle Souffle, please tell us about your experience by leaving a strain review.
Orange Truffle Souffle strain reviews(1)
April 5, 2024
Creative
Euphoric
Focused
Happy
Smokes smooth, has a citrusy taste, kind of spicy and fruity as well. Mellow feel, a nice vibrant high.