THC 20%
Homewrecker potency is higher THC than average.
Homewrecker is a hybrid weed strain made from a genetic cross between KULT and Gorilla Grape. This strain is 50% sativa and 50% indica. Homewrecker is 20% THC, making this strain an ideal choice for experienced cannabis consumers. Bred by unknown breeders, the average price of Homewrecker typically ranges from $10-$15 per gram. We are still learning about Homewrecker’s effects, flavors, and medical uses. If you've smoked, dabbed, or consumed Homewrecker, please tell us about your experience by leaving a strain review.
Homewrecker strain reviews
c........o
February 1, 2024
Focused
Anxious
Dry eyes
