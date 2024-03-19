Green Tiger
Green Tiger effects are mostly calming.
Green Tiger potency is higher THC than average.
Green Tiger is a hybrid weed strain made from a genetic cross between Skunk and Early Skunk. This strain is 20% sativa and 80% indica. Green Tiger is 22% THC, making this strain an ideal choice for experienced cannabis consumers. Bred by unknown breeders, the average price of Green Tiger typically ranges from $10-$15 per gram. We are still learning about Green Tiger’s effects, flavors, and medical uses. If you've smoked, dabbed, or consumed Green Tiger, please tell us about your experience by leaving a strain review.
|Top effect
Green Tiger strain reviews(1)
6........w
March 19, 2024
Aroused
Euphoric
Relaxed
Sleepy
Nose: sweet, bubble gum, banana and grass Taste: mint, pine High: As a kite