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Insane

Average price per gram of flower shop near you
$000
THC 20%CBG 1%
Dominant Terpene: Myrcene
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No effects reported

Insane is a marijuana strain. We’re still learning about the flavors and effects of Insane. If you’ve smoked, dabbed or consumed this strain before, tell us about your experience by leaving a review.

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Type
Cannabinoid
Top reported effect
Dominant terpene

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